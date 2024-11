Si tratta di un pregiudicato. Nel mirino una cooperativa agricola

Un uomo di Corigliano, Giovanni Arturi, di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di San Marco Argentano e della stazione di Fagnano Castello. Al provvedimento restrittivo si è arrivati a seguito di una indagine avviata per un furto subito nei giorni scorsi da una cooperativa agricola di Fagnano.

Il malvivente bloccato in flagranza di reato

Tra le altre cose sono stati rubati tre personal computer, una cucitrice elettrica per sacchi di castagne e alcuni pezzi di un’auto d’epoca parcheggiata nel piazzale dell’azienda. I carabinieri, dopo aver individuato Giovanni Arturi quale responsabile del furto, lo hanno monitorato anche nel suo tentativo di estorcere dei soldi alla cooperativa in cambio della restituzione della refurtiva. L’uomo, costantemente monitorato dai militari, è stato colto in flagrante mentre ritirava il denaro. Dopo l’arresto è stato condotto nel carcere di Castrovillari.