Bussa alla porta di una anziana in cerca di elemosina ma ne approfitta derubandola

I carabinieri di Bagnara Calabra hanno arrestato in flagranza di reato ,un giovane di 17 anni, nativo del Marocco. L’accusa è di furto in abitazione e furto aggravato, contestualmente denunciato per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identita' o su qualita' personali proprie o di altri.

L'arrestato si era presentato alla porta di un'anziana cittadina e le aveva chiesto cibo ed acqua. Approfittando di un momento di distrazione della vittima, il minore le ha sottratto un telefono cellulare ed un portafoglio riposto nell'ingresso dell'abitazione, per poi immediatamente tentare di darsi alla fuga.

!banner!

Il giovane è stato fermato dalla nipote della vittima e dalla pattuglia dei Carabinieri ai quali ha fornito false generalita' allo scopo di evitare di essere compiutamente generalizzato. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita. L'arrestato, al termine delle formalita' di rito, e' stato affidato ai propri genitori a regime degli arresti domiciliari presso l'abitazione di residenza, in attesa dell'udienza di convalida.