Da poco acquistati dall’istituto con l’ausilio dei fondi europei, sono ben dodici i computer portati via dai malviventi. Avviate le pratiche per mettere a bando l'allestimento e la gestione dell'impianto di videosorveglianza

Amara sorpresa questa mattina alla riapertura della scuola primaria di Rende intitolata a Giuseppe Stancati. Nella notte, probabilmente tra mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre, all'interno dell'istituto si sono introdotti i ladri ed hanno fatto razzia di computer. Ben dodici, dei quali sette sottratti agli uffici del dirigente e della segreteria, e cinque trafugati dalle aule. Apparecchi nuovi di zecca, da poco acquistati con l'ausilio dei fondi europei.

I malviventi hanno anche danneggiato una macchina distributrice di prodotti alimentari e forzato le porte di due laboratori, in cui forse ritenevano potessero essere custodite altre apparecchiature informatiche. Per entrare hanno forzato la finestra di una delle aule. E' il terzo furto subito dall'istituto, già visitato dai ladri il 17 ed il 24 novembre scorsi. L'amministrazione comunale ha già avviato le pratiche per mettere a bando l'allestimento e la gestione dell'impianto di videosorveglianza.

Per poter lavorare nella segreteria sono stati riposizionati i vecchi computer. «Mi piange il cuore per i bambini - ha detto la dirigente Rosalba Borrelli - Avevamo investito risorse pubbliche per dotare l'istituto di tecnologie innovative e per offrire una migliore formazione. Sono i nostri alunni ad essere danneggiati da questo furto»