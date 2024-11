Ieri sera tre malviventi hanno tentato di scassinare il bancoposta. Messi in fuga dai Carabinieri, uno di loro è stato bloccato e arrestato

Tre uomini a volto scoperto, hanno tentato di scassinare il bancoposta dell'ufficio postale di via stazione a Vibo Marina.

A mettere in fuga i ladri una pattuglia dei carabinieri della locale stazione avvisati da due finanzieri liberi dal servizio. E' stato proprio l'intervento di un militare dell'arma a sventare il colpo, esplodendo tre colpi di pistola in aria, riuscendo così a bloccare uno dei tre malviventi. Si tratta di un pregiudicato di Catania, Giuseppe Ventaloro 31 anni. L'uomo alla vista dei militari si è nascosto nel cortile di una vicina casa, ma è stato scoperto e ammanettato. Gli altri due sono riusciti a far perdere le loro tracce.

Il fatto e' successo alle 21,30. Sul posto i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato gli attrezzi per mettere a segno il colpo: 2 motoseghe autoalimentate, cacciaviti e arnesi da scasso.

Sono in corso le ricerche per risalire alla banda del mancato colpo all'ufficio postale della cittadina turistica del vibonese.

Cristina Iannuzzi