La struttura, chiusa definitivamente nel 2007, versa in rovina circondata dal degrado. Sul posto, oltre ai i sanitari, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area

Nel pomeriggio, un incidente grave ha scosso la comunità di Fuscaldo, accorsa in massa nei pressi dell’ex Hotel Club Sangrilà, dove il crollo di una parte della struttura ha causato ferite gravi a due giovani ragazze. Una di loro è stata trasportata d'urgenza in elisoccorso all'ospedale più vicino, mentre l'altra è stata portata in ambulanza per ricevere cure mediche.

L'incidente è avvenuto quando delle parti di laterizi sono improvvisamente crollate, colpendo le ragazze. La gravità delle ferite ha richiesto l'intervento immediato delle autorità e dei soccorritori.

I vigili del fuoco del distaccamento di Paola sono intervenuti sul posto per gestire l'emergenza e cercare eventuali altre persone coinvolte sotto le macerie. Le operazioni di soccorso sono state delicate e hanno richiesto un lavoro rapido per stabilizzare la situazione.

La struttura, originariamente aperta nel 1975, dopo una breve chiusura nel 1984, riaprì un anno e mezzo dopo, tuttavia, nel nuovo millennio, l'hotel ha subito un declino progressivo che ha portato alla sua chiusura definitiva nel 2007. Oggi, il Sangrilà giace in rovina e abbandono, circondato dal degrado.