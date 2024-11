Il dirigente regionale: «Non saranno queste azioni vigliacche a frenare il suo impegno»

«Il vile atto di chiara impronta delinquenziale mafiosa, messo in atto contro il commissario dell'ASP di Reggio Calabria, Giacomino Brancati,deve trovare una ribellione corale,decisa e forte,di ogni uomo che crede nella libertà e nella crescita della nostra terra». Così ha dichiarato Michele Galimi,dirigente regionale del Partito Democratico e consigliere comunale di Cinquefrondi. Galimi sottolinea ancora che i colpi di pistola sparati contro l'abitazione del commissario dell'ASP reggina,sita in Vibo Valentia,si inquadra in quella cultura mafiosa che tende ad intimidire chi,con rettitudine ed onestà, opera in piena legalità per assicurare servizi importanti utili per la nostra. «Come democratici e come calabresi,ci sentiamo vicini a Giacomino Brancati,sapendo che non saranno queste azioni vigliacche,a frenare il suo impegno,necessario per garantire quella visione trasparente che serve alla sanità reggina ed a tutta la nostra gente».