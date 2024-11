La galleria Limina sarà chiusa al traffico nelle ore notturne. A darne notizia un'ordinanza l’Anas che conferma la chiusura a partire dalla serata di oggi della traforo sulla strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno. Lo stop al traffico, dalle 22 alle 6, inizialmente annunciato per lunedì, poi rimandato a stasera, è stato confermato infine per la serata di oggi per lavori di messa in sicurezza che dureranno circa 18 mesi, fino al 10 ottobre 2025.

Ieri mattina è stato eseguito dai tecnici della Città Metropolitana di Reggio lo sfalcio in alcuni tratti della Sp5 ricadente nel territorio di Mammola, indicata come percorso alternativo ad eccezione dei mezzi pesanti. Durante la chiusura del traforo sarà garantito il transito dei mezzi di soccorso. Parallelamente alla Limina partiranno anche i lavori, che dureranno 6 mesi, all’interno del tunnel del Torbido. Qui sarà attivato un senso unico alternato da due semafori.

Chiusura Limina: la viabilità alternativa

Durante gli orari di chiusura, Anas fa sapere che le autovetture e i veicoli fino a 3,5 tonnellate saranno deviati sulla viabilità alternativa, costituita dalla strada provinciale 5. Chi viaggia in direzione Tirreno dovrà uscire allo svincolo Mammola e rientrare allo svincolo Limina. Viceversa, per i veicoli leggeri in direzione Jonio l’uscita obbligatoria è allo svincolo Limina con rientro allo svincolo di Mammola.

Per i mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate sono previsti i seguenti percorsi alternativi:

-per i veicoli provenienti da nord/fascia tirrenica sia dall’autostrada che da viabilità secondaria, e diretti sulla SS106/Grotteria Mammola, il percorso consigliato prevede l'uscita allo svincolo autostradale di Lamezia Terme con prosecuzione su SS280-SS106-SS 682 direzione Mammola;

-per i veicoli provenienti da nord/fascia ionica sia dalla SS106 che dalla viabilità secondaria, e diretti a Cinquefrondi, il percorso consigliato prevede l'ingresso sulla ex SP 16 in località Bellino con prosecuzione sulla SS106 Var fino alla SS280 dir –SS280 direzione Lamezia Terme e immissione sull’autostrada A2 fino allo svincolo di Rosarno-SS 682 in direzione Limina;

-per i veicoli provenienti da Sud, sia dall’autostrada che dalla viabilità secondaria, e diretti sulla SS106/Grotteria M il percorso consigliato prevede l'uscita allo svincolo autostradale di Lamezia Terme con prosecuzione su SS280-SS106-SS682 direzione Mammola.