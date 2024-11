Dalla riunione dell’assemblea dei Comuni della Piana, riunitasi ieri a Rizziconi, sono emersi nuovi dettagli sui lavori previsti all’interno della galleria Limina sulla strada statale Jonio-Tirreno. L’avvio dell’intervento è già stato programmato per il prossimo 2 aprile ed interesserà sia il lungo traforo che la galleria Torbido, da tempo oggetto di rilevante attenzione derivante dalla necessità di manutenzione.

Durante l’esecuzione dei lavori in orario notturno dalle 22 alle 6, il cui completamento è previsto in 18 mesi, sarà garantito il passaggio per i mezzi di soccorso, mentre il resto del traffico sarà deviato sul percorso alternativo della strada provinciale 5 all’interno del territorio di Mammola. Il senso unico alternato regolato da due semafori sarà riattivato in entrata e in uscita dal tunnel Torbido, più corto e dalla carreggiata più ampia rispetto a quello della Limina.

L’assemblea ha anche discusso in merito all’incontro che l’associazione dovrà avere con il Prefetto di Reggio Calabria, concordando sulle questioni da porre e sulle criticità da segnalare. Tra le tematiche da discutere è stata posta, unitamente ad altre di analoga rilevanza, la questione riguardante la tutela e la sicurezza dei sindaci e degli amministratori locali, soprattutto in ordine ai numerosi episodi di violenza che, negli ultimi tempi, hanno interessato anche esponenti del clero e delle istituzioni scolastiche. I sindaci hanno espresso, inoltre, grande apprezzamento per l’iniziativa assunta dal Prefetto che ha inteso avviare un confronto aperto con l’associazione che rappresenta le comunità del territorio della Piana di Gioia Tauro.