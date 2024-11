Il Tar Calabria ha annullato il contratto che l'Unical aveva sottoscritto con la Banca Unicredit per l'affidamento del servizio di cassa. I giudici amministrativi hanno infatti accolto il ricorso proposto da Banca Centro Calabria Credito Cooperativo, difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con cui si chiedeva l'annullamento di tutti gli atti riguardanti la procedura di gara.

In accoglimento delle tesi difensive, il Tar ha accertato la produzione errata della fidejussione da prestare a garanzia e dichiarato per ciò illegittima la aggiudicazione in favore dell’istituto bancario milanese.

«A fronte degli stringenti presupposti previsti dalla lex specialis, la fideiussione provvisoria prodotta dall’aggiudicataria in fase di soccorso istruttorio non risulta redatta secondo le prescrizioni del disciplinare di gara avuto riguardo alle modalità di autentica della copia, nonché all’assenza di una sottoscrizione digitale propria della medesima fideiussione provvisoria», si legge nella sentenza emessa oggi dalla prima sezione del Tar Calabria.