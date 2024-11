Sono stati sorpresi in flagrante, a Domanico. Si tratta di una 42enne della provincia di Lecce e di un 34enne di Rende

A Domanico, nel Cosentino, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cosenza hanno arrestato, in flagranza di reato, una 42enne della provincia di Lecce ed un 34enne di Rende.

I due sono ritenuti responsabili di concorso in furto aggravato per aver prelevato da due autobus di un’azienda attiva nel trasporto pubblico locale, parcheggiati nel piazzale del locale cimitero, 55 litri di gasolio, mediante la rottura degli sportellini dei serbatoi e l'utilizzo di un tubo di gomma. La refurtiva, dopo essere stata recuperata, è stata restituita all’avente diritto. A seguito del giudizio direttissimo il Tribunale di Cosenza ha convalidato l’arresto in flagranza di reato.