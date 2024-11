Il grave episodio avvenuto a Tortora il 26 dicembre scorso. L'Associazione italiana difesa animali ed ambiente, ha deciso di mettere anche una taglia 10mila euro in favore di quanti contribuiranno all'identificazione ed alla denuncia dei responsabili

«Presenteremo lunedì prossimo un esposto per chiedere l'esame autoptico sul corpo dell'animale». È quanto dichiarato da Lorenzo Croce, presidente di Aidaa, Associazione italiana difesa animali e ambiente, intervistato questa mattina dall'emittente radiofonica cosentina Rlb, in relazione al caso del gatto che sarebbe stato ucciso con alcuni petardi.

Il fatto è avvenuto a Tortora il 26 dicembre scorso. Secondo Croce «bisogna stare attenti che non si tenti di incolpare dei minorenni solo perchè non sono perseguibili per legge, perché sennò tutto finirà in burletta».