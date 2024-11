Dichiarata inagibile la struttura più recente della scuola. Questo il motivo per cui molte classi sono state smembrate e ospitate in due altri istituti

Protesta di genitori e studenti del liceo scientifico “Enrico Fermi” di Cosenza, che stamattina hanno occupato la vecchia sede dell'istituto, in via Molinella. La struttura più recente, in via Isnardi, è stata infatti dichiarata inagibile, per questioni di stabilità delle strutture murarie, qualche giorno fa, e per questo molte classi sono state momentaneamente ospitate in altri due istituti superiori. I genitori chiedono adesso ai dirigenti della scuola e alle istituzioni come mai, negli anni scorsi, non sia stato reso noto che vi fossero dei pericoli per gli studenti proprio nell'edificio più recente. Chiedono anche che si individui una soluzione che non porti allo smembramento delle diverse classi dell'istituto.