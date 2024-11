Si chiamava Salvatore Lombardo e al momento dell'incidente si trovava sul ponte della nave da crociera in fase di costruzione in un cantiere di Sestri Ponente

Era calabrese, originario di Vibo Valentia Salvatore Lombardo vittima di un gravissimo incidente sul lavoro avvenuto a Sestri Ponente in un cantiere allestito per la costruzione di una nave da crocera della Virgin. L'appalto era stato assegnato a Fincantieri, ma il 43enne Salvatore Lombardo si trovava lì perché una parte dell'opera era stata subappaltata all'azienda per la quale lavorava, la Carpenteria Ottaviani.

Secondo una prima ricostruzione, Lombardo, che lavorava sul ponte 10 della nave come saldatore, avrebbe perso l'equilibrio a causa di una tavola instabile, in quello che sarebbe stato uno dei vani ascensore.

L’uomo, abitava a Marassi insieme a moglie e figli. Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta.