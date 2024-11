È ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro ma non versa in gravi condizioni di salute. L'orafo crotonese Gerardo Sacco è stato trasferito nel capoluogo di regione dopo esser risultato positivo al Covid 19. È sintomatico ma la diagnosi non ha fatto registrare particolari complicanze. Fonti cliniche rassicurano sullo stato di salute del'orafo.