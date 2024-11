I residui caduti hanno provocato la foratura degli pneumatici di due veicoli in transito, senza causare conseguenze alle persone

Anas comunica che, questa notte si è verificato un distacco di piccole parti di calcestruzzo nella galleria Manche di Castello al km 2,300 sulla strada statale 106 VAR in località Germaneto a Catanzaro. I residui caduti sul piano viabile hanno provocato la foratura dei pneumatici di due veicoli in transito, senza causare conseguenze alle persone.





Dal sopralluogo effettuato, non sono emerse ulteriori situazioni di pericolo e la galleria è stata subito riaperta al transito dopo l’intervento di pulizia della sede stradale da parte del personale d’esercizio. Su sollecito del responsabile del procedimento, il contraente generale competente sul tratto, completerà entro lunedì, ulteriori verifiche tecniche di dettaglio sulla 106 VAR/A.

