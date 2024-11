Sarà discussa nella Camera di Consiglio fissata dal Gup del Tribunale di Catanzaro per il prossimo 6 ottobre la richiesta di archiviazione avanzata da sei consiglieri comunali coinvolti nell'inchiesta istruita dalla Procura di Catanzaro e denominata Gettonopoli. L'indagine aveva infatti ricostruito episodi di allontanamento dei consiglieri comunali durante le commissioni, i quali avrebbero però ugualmente percepito i gettoni di presenza. In particolare, hanno avanzato richiesta di archiviazione il consigliere comunale e regionale Filippo Mancuso, e i consiglieri comunali di Catanzaro: Agazio Praticó, Antonio Mirarchi, Fabio Celia, Antonio Angotti e Manuela Costanzo.

Per queste posizioni il Gup Valeria Isabella Valenzia ha emesso un decreto di fissazione di udienza camerale per il 6 ottobre durante la quale si dovrà decidere per l'eventuale archiviazione o rinvio a giudizio. Ugualmente saranno discusse anche le posizioni di Francesca Carlotta Celi, Lorenzo Costa, Roberta Gallo, Francesco Gironda, Luigi Levato, Rosario Lostumbo, Rosario Mancuso, Giuseppe Pisano, Cristina Rotundo, Giulia Procopio, Fabio Talarico, Antonio Ursino e Enrico Consolante.

Il collegio difensivi è composto dagli avvocati Antonio Lomonaco, Francesco Iacopino, Eugenio Felice Perrone e Giuseppe Pitaro.