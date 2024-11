Tutti accusati a vario titolo di truffa aggravata per aver presentato documentazione che attestava rapporti di lavoro solo fittizi per ricevere il rimborso dall'ente

Dovranno comparire dinnanzi al Gup del Tribunale di Catanzaro il prossimo 24 giugno i 12 imputati nell'ambito del procedimento denominato Gettonopoli. Per loro il procuratore aggiunto, Giancarlo Novelli, ha infatti chiesto il rinvio a giudizio. Si tratta di Andrea Amendola, Antonio Amendola, Tommaso Brutto, Carmelo Coluccio, Enrico Consolante, Sergio Costanzo, Salvator La Rosa, Giovanni Merante, Elzbieta Musielak, Libero Notarangelo, Sabrina Scarfone e Antonio Triffiletti.

Tutti indagati a vario titolo per truffa aggravata perché con artifizi o raggiri consistiti nella assunzione solo formale alle dipendenze di attiviità commerciali o aziende laddove invece non svolgevano alcuna prestazione effettiva inducevano in errore il comune di Catanzaro al quale rappresentavano documentalmente come effettivo il rapporto lavorativo e procurandosi un ingiusto profitto consistito nel conseguimento di somme a titolo di rimborso che il comune di Catanzaro erogava alle aziende per i periodi orari che impegnavano i consiglieri in attività istituzionale nelle vesti di consigliere comunali.

In altri casi i consiglieri comunali e componenti delle varie commissioni in concorso tra loro verbalizzavano falsamente la presenza nelle sedute delle commissioni consiliari inducendo in errore il Comune di Catanzaro e procurandosi l'ingiusto profitto consistito nel versamento dei cosiddetti gettoni di presenza per la loro partecipazione alle riunioni.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Giuseppe Pitaro, Antonio Ludovico, Antonio Lo Monaco, Gregorio Viscomi, Luca De Munda.