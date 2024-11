Tragedia questa mattina a Vibo Valentia dove un imprenditore, Gaetano Rizzuto, 72 anni, ex dirigente della Provincia di Vibo, è morto nei pressi del nuovo Tribunale di Vibo Valentia in via San Pio da Pietrelcina. Non ancora chiara l'esatta dinamica dei fatti ma da quanto si apprende l'uomo, un ingegnere, sarebbe stato aggredito a colpi di mattoni da un soggetto non identificato. Quindi l'anziano, sarebbe stato colpito da un malore. Il fatto è avvenuto in uno stabile in via di costruzione di proprietà dello stesso Rizzuto, che risulta direttore dei lavori finalizzati alla realizzazione di un fabbricato da destinarsi a uffici, attività commerciali e abitazioni. Sul posto, per i rilievi e l'avvio delle indagini, si sono portati della Polizia di Stato e della Scientifica. presente anche un'unità del 118 e della Polizia municipale di Vibo che ha interdetto la zona al traffico.