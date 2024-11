Adesso ci sono anche gli esami del Dna a confermare quanto i familiari già sapevano, per aver riconosciuto i vestiti e le scarpe, fin dal giorno del ritrovamento di quel corpo nei pressi del Mucone, in contrada Serricella, al confine tra i territori di Acri e Bisignano. Il giovane senza vita rinvenuto nel giorno di Ferragosto in fondo ad un burrone era proprio Luigi Fumarola. Aveva 25 anni. La sua scomparsa era stata denunciata nel mese di luglio. Secondo quanto si è appreso, il ragazzo sarebbe stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Già padre nonostante la giovane età, campione di kick boxing, reduce da un periodo di lavoro svolto in Germania, la sua morte è avvolta da un alone di mistero su cui indagano i carabinieri e la Procura della Repubblica di Cosenza. Mercoledì prossimo 2 ottobre saranno celebrati i funerali nella chiesa Cattedrale.