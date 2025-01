Ancora accertamenti voluti dalla Procura per fare luce sul decesso dell’ex politico e della madre avvenuti nel 2022 a Dubai a distanza di tre mesi l’uno dall’altro

La morte di Amedeo Matacena e della madre Raffaella De Carolis nel 2022 a Dubai a distanza di tre mesi l’uno dall’altro sono ancora sotto la lente d’ingrandimento della Procura che adesso avrebbe aperto a nuove ipotesi. Infatti, il giallo interazionale consumato fra l’Italia e gli Emirati Arabi vede ora notificato un avviso di accertamenti tecnici irripetibili per effettuare una comparazione tra il Dna di Amedeo Matacena jr con quello di suo figlio, Amedeo Gennaro Raniero.

Nuovi accertamenti per la morte dell’armatore ed ex parlamentare calabrese è stata attribuita ufficialmente ad un infarto vede l’ipotesi della Procura, invece, è quella che vede le indagini focalizzate su un presunto duplice omicidio per avvelenamento.

Per gli inquirenti la comparazione del dna di padre e figlio potrebbe scartare o confermare ipotesi che fino ad ora hanno tinto l’intera vicenda di giallo.