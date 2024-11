Il vigile del fuoco aderente all'Anpas Croce Verde Catanzaro "Ildebrando" Giancarlo Silipo, in qualità di unità cinofila di salvataggio, insieme alla sua compagna di lavoro e di vita Mae e alla presidente dell’associazione di volontariato, Antonella Giglio, annunciano il progetto "Spiaggia Sicura 2023". Il progetto è finalizzato alla prevenzione, la salvaguardia, la tutela e la sicurezza di ogni singolo bagnate sulle spiagge di Catanzaro Lido.

Il servizio di vigilanza con il supporto di Mae avrà inizio dall'1 luglio fino al 31 agosto, con postazione fissa allo stabilimento balneare Vistamare di Catanzaro Lido tutti i giorni della settimana, mattina o pomeriggio, secondo una turnazione in sinergia con il personale addetto all'assistenza bagnanti in servizio della struttura. Il progetto è stato sposato, patrocinato e deliberato dal Comune di Catanzaro, grazie al lavoro del consigliere comunale Stefano Veraldi che nello stesso ha trovato sponda nell’assessore alle Politiche del Mare, Giusy Iemma.

L’unità cinofila di salvataggio Giancarlo e Mae è stata l'unica coinvolta nei soccorsi nella tragedia di Cutro, è stata presente nei progetti di Educazione Civica nelle scuole elementari del Catanzarese ed ha fatto visita nel reparto pediatrico dell'ospedale di Catanzaro.

«Ringraziamo di cuore il consigliere comunale di Catanzaro Stefano Verarldi per aver promosso e portato all'attenzione a tutto il Comune e all'intera cittadinanza Catanzarese la Prevenzione, la Salvaguardia, la Tutela e la Sicurezza di ogni singolo bagnate, l'Assessore alle Politiche del Mare Giusy Iemma e al Titolare dello Stabilimento Balneare per questo servizio utile per tutta la cittadinanza catanzarese e non solo, che fino ad oggi è stato inesistente sulle spiagge di Catanzaro Lido, ma da oggi sarà presente», si legge in una nota