«Abbiamo dedicato questi primi giorni a realizzare un primo reparto Covid a Crotone, l’ospedale accoglierà il primo paziente sin da domani e sarà in grado di far fronte ai bisogni della popolazione». Lo ha detto Gino Strada, fondatore di Emergency, a 24Mattino di Simone Spetia su Radio 24.



«Il reparto è finito come amministrazione e addestramento del personale - ha aggiunto - e ha 31 letti. Si tratta di un reparto realizzato in muratura con una tenda al di fuori che verrà utilizzata come polmone di riserva in caso di emergenza, ma spero non sia utilizzata. Stiamo anche lavorando per seguire sul territorio i positivi che si trovano nel proprio domicilio. Si tratta di un lavoro duro ma sono soddisfatto di questa prima settimana».