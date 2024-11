Circa 200mila euro, questa la cifra che Davide Plutino avrebbe sottratto dalle casse comunali. Sarebbe indagato anche un dirigente del Comune

Avrebbe sottratto alle casse comunali circa 200 mila euro, in gran parte utilizzati per giochi on line. Il vicesindaco di Palizzi Davide Plutino è indagato per peculato dalla Procura della Repubblica di Locri.

Alcune ricevute del gestore William Hill sarebbero state trovate nell'abitazione dell'amministratore dai carabinieri che hanno proceduto ad una perquisizione che dalla mattina si è protratta fino al pomeriggio. L'attività dei militari, su disposizione del procuratore di Locri Luigi D'Alessio e del sostituto Vincenzo Toscano, ha riguardato anche gli uffici del Comune di Palizzi.

Sarebbe indagato anche un dirigente comunale del quale non si conoscono le generalità. Sulla vicenda, gli investigatori mantengono il riserbo.