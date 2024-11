Alcune apparecchiature non risultavano essere collegate alla rete telematica dei Monopoli di Stato così i gestori degli apparecchi evitavano il controllo degli incassi

Tre persone sono state denunciate dai militari della compagnia della Guardia di Finanza di Palmi (Rc), nell'ambito delle attivita' di contrasto al gioco d'azzardo e alle scommesse clandestine. Le Fiamme Gialle hanno svolto un'attivita' di prevenzione finalizzata alla scoperta di illeciti in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento e del gioco d'azzardo. L'attivita' e' stata caratterizzata da una serie di controlli presso diversi esercizi commerciali, ed e' stata mirata alla ricerca di quelle apparecchiature, che pur perfettamente funzionanti, non risultavano essere collegate alla rete telematica dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). In tal modo i gestori degli apparecchi evitavano il controllo degli incassi e del corretto funzionamento degli strumenti. A termine dell'attivita' condotta dalle Fiamme Gialle sono stati posti sotto sequestro 7 congegni da divertimento ed intrattenimento e 7 personal computer e altro materiale informatico necessario per la raccolta a distanza di scommesse clandestine. Per le violazioni riscontrate sono state denunciate 3 persone.