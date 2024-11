La dea bendata ha baciato il fortunato vincitore a Brancaleone

Nell’estrazione di sabato 29 luglio 2017, un giocatore di Brancaleone in provincia di Reggio Calabria ha realizzato una vincita di 68.750 euro. I numeri perfetti sono statti 34, 47, 79 in un terno a tre ambi sulla ruota di Milano. La vincita e' stata ottenuta presso il Bar Rosalia in corso Umberto.

Con l’estrazione di sabato 29 luglio 2017 sono state distribuite vincite per oltre 7 milioni e 400 mila euro su tutto il territorio nazionale, questa volta anche con un occhio di riguardo al piccolo comune del reggino.