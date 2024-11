Il fatto è avvenuto nella scuola media Campanella, a Gioia Tauro. Gli studenti feriti sono quattro, tutti lievemente.

Quattro i ragazzi trasportati all'ospedale di Polistena dopo il crollo dell'intonaco nella scuola Campanella: per tre di loro la prognosi è di dieci giorni, per il quarto di sette. L'intonaco ha anche colpito in testa uno dei ragazzi, a cui è stato diagnosticato un trauma cranico. L'istituto è stato immediatamente chiuso per sicurezza dalla dirigente della scuola e il pm della Procura di Palmi, Enrico Barbieri, ha avviato l'inchiesta e disposto il sequestro dell'aula in cui è avvenuto il crollo.