Tre persone sono state denunciate dai carabinieri con l'accusa di avere distrutto diversi nidi di balestruccio sotto la tettoia dell'edificio che ospita un esercizio commerciale a Gioia Tauro. I militari, giunti sul posto a seguito di una segnalazione, hanno trovato due operai che, in cima ad un ponteggio, avevano rimosso alcuni nidi e prelevato, deponendoli in uno scatola, cinque piccoli e quattro uova di balestruccio.



Gli operai, intenti ad effettuare alcune riparazioni sul tetto della struttura, hanno riferito di aver agito per conto del direttore del negozio. I due operai e il responsabile dell'esercizio sono stati denunciati per distruzione, prelievo e detenzione di fauna selvatica protetta. I piccoli e le uova sono stati consegnati al Centro Recupero Animali Selvatici (Cras) di Messina per le cure del caso. Il balestruccio è una specie di uccello insettivoro migratore simile alle rondini, che negli ultimi anni ha visto sempre più diminuire la propria popolazione, tanto da essere sottoposto a protezione.