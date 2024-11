Il quantitativo di stupefacente è stato rinvenuto all'interno di 7 borsoni occultati in un container, che trasportava carne in fusti, proveniente dal Brasile. La cocaina sequestrata avrebbe fruttato, con la vendita al dettaglio, circa 50 milioni di euro

Gli uomini del Comando Provinciale di Reggio Calabria, unitamente a funzionari dell'Agenzia delle Dogane – Ufficio Antifrode di Gioia Tauro, con il coordinamento della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia - hanno individuato e sequestrato un ingente carico di cocaina purissima nella scorsa settimana.



Il quantitativo di stupefacente, 238 kg di cocaina, è stato rinvenuto all'interno di 7 borsoni occultati in un container, che trasportava carne in fusti, proveniente da Santos (Brasile) e destinato ad Odessa (Ucraina).Le attività sono state eseguite attraverso una serie di incroci documentali e successivi controlli di container sospetti, anche a mezzo di sofisticate apparecchiature scanner ed unità cinofile della Guardia di Finanza.La cocaina sequestrata, suddivisa in 220 panetti, avrebbe fruttato, con la vendita al dettaglio, circa 50 milioni di euro.