Da martedì scorso, 31 luglio, non si hanno notizie di Ivan Kirilov Dimitrov. L’uomo, 55 anni, risiede a Gioia Tauro Marina ed è solito spostarsi con la bicicletta. La vicenda è stata segnalata dai congiunti alla Polizia di Stato. In caso di informazioni, diffuso il numero di telefono del figlio, 3271269522. Per comunicare elementi utili, polizia di Stato e carabinieri.