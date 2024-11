Il pescato, privo di documentazione, era a bordo di due autovetture in transito intercettate sulla strada di collegamento tra Palmi e la località Tonnara

Circa 150 chili di prodotto ittico privo della documentazione prevista dalla normativa sono stati sequestrati da personale della Capitaneria di porto di Gioia Tauro e del Commissariato di Ps di Palmi.





Il pescato, composto da sarde, sardine, gamberi, triglie e da un pescespada di circa 30 chilogrammi, era a bordo di due autovetture in transito intercettate sulla strada di collegamento tra Palmi e la località Tonnara. Accertati gli illeciti amministrativi a carico dei due conducenti, sono state elevate sanzioni amministrative di 1.500 euro per un totale di 3 mila euro. Verificata la non idoneità al consumo umano del pesce sequestrato da parte del Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, il prodotto ittico è stato distrutto. (Ansa)