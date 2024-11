Il rogo ha interessato i giochi situati nell’area verde nei pressi della Chiesa di Spirito Santo. Il primo cittadino: «La giostra sarà sostituita al più presto, il nostro compito è quello di continuare a costruire speranza»

«I nostri bambini possono stare tranquilli, posizioneremo al più presto una nuova giostra per il parco del quartiere». E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà intervenuto sul posto dopo il rogo avvenuto nella giornata di oggi, intorno alle ore 13,00, in un parco pubblico di Reggio Calabria nei pressi della Chiesa di Spirito Santo. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio.

«Dare alle fiamme una giostra per bambini è davvero un atto spregevole - ha aggiunto il sindaco, che ha affidato il suo sdegno ad un messaggio pubblicato su Facebook - è davvero assurdo che l’incendio sia stato appiccato proprio al termine della settimana in cui l’Amministrazione si è prodigata per posizionare nuove giostre in tre parchi diversi della città. Questo episodio è davvero inaccettabile, spero che i responsabili siano presto assicurati alla giustizia. Purtroppo non è la prima volta che accade che delle strutture destinate ai bambini vengano danneggiate. La giostra sarà sostituita al più presto, il nostro compito è quello di continuare a costruire speranza».