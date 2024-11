Gravissimo fatto di sangue nella giornata odierna a Condofuri. Per cause ancora in corso di accertamento, un giovane è stato accoltellato e si trova ora ricoverato al Grande ospedale metropolitano dove versa in condizioni piuttosto serie. Sul posto sono immediatamente giunti gli equipaggi dei carabinieri che hanno proceduto alle prime indagini per risalire al responsabile di questo gravissimo gesto.

Non si esclude che, già nelle prossime ore, possano essere emessi dei provvedimenti, qualora le indagini dovessero fornire pronti riscontri alle ipotesi al vaglio. I carabinieri, infatti, hanno ricostruito le ultime ore prima dell’aggressione cercando di capire in quale contesto possa essere maturato un fatto così grave. Nel novero dei possibili moventi vi è anche quello relativo a questioni di gelosia.