Il ragazzo è stato colpito con due fendenti alla gamba e al fianco. Trasportato con l'elisoccorso in ospedale non sarebbe in pericolo di vita

Un giovane è stato ferito, in maniera non grave, con un coltello, a Cittadella del Capo, frazione di Bonifati, nel Cosentino, nei pressi della stazione ferroviaria. Nel corso di una lite avvenuta questo pomeriggio intorno alle 15.30, la vittima, un ragazzo del posto è stata colpito da due fendenti, uno alla gamba sinistra e uno al fianco sinistro, inferti da una persona in corso di identificazione che è scappata. La vittima è stata trasportata in elicottero a Cosenza per le cure del caso. Non versa in pericolo di vita. Indagini sono in corso da parte sezione operativa dei carabinieri di Scalea e della stazione di Cittadella del Capo per ricostruire dinamica ed acquisire elementi di prova.