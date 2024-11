Arrestato in Romania ricercato calabrese. La polizia romena ha fermato, in esecuzione di mandato d’arresto europeo, un 27enne di Cosenza. Il giovane si era reso irreperibile dopo che nei suoi confronti era stato emesso, il 21 ottobre 2021, un ordine di carcerazione dalla Procura di Vallo della Lucania, per l’espiazione della pena residua di due anni di reclusione, in quanto giudicato responsabile di furto aggravato, commesso a Torre Orsaia nel Salernitano.

Il ricercato era stato localizzato in Romania, nella contea di Cluj, a seguito di specifiche informazioni dei carabinieri della Compagnia di Cosenza guidati dal maggiore Antonio Quarta, veicolate al Servizio per la Cooperazione internazionale della Polizia di Roma. Il 23 novembre scorso, è stato estradato in Italia all’aeroporto militare di Roma-Ciampino e condotto nel carcere di Civitavecchia.