È di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Castellaneta Marina (Taranto). A perdere la vita Luigi Gaudio, 30enne originario di Oriolo Calabro (Cs), che viaggiava, insieme ad un collega 20enne, su un grosso scooter.

Si tratta di due giovani chef di stabilimenti balneari della zona. Il mezzo, per cause ancora in fase di accertamento, ha urtato un marciapiede su Viale dei Pini, provocando la caduta dei due giovani. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e il 118 che, dopo aver constatato il decesso di uno dei giovani, ha provveduto a portare il ragazzo ferito al Pronto Soccorso del SS. Annunziata di Taranto. Sottoposto ad intervento chirurgico da parte dell'equipe di Chirurgia, il ventenne ha subito l'asportazione della milza e di un rene. Attualmente è ricoverato in Rianimazione in condizioni definite critiche.