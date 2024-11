I carabinieri lo hanno sorpreso con addosso decine di dosi di cocaina

I carabinieri della compagnia di Cosenza hanno arrestato un 21enne con precedenti, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato trovato in possesso di decine di dosi di cocaina per un totale di 30 grammi.

I militari lo hanno notato mentre passeggiava in piena notte in Via della Concordia a Mendicino.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 10 dosi di cocaina termosaldate e pronte per lo spaccio. Il controllo è stato allora esteso nella sua abitazione dove, nel comodino della camera da letto, sono state rinvenute altre dieci dosi pronte per lo spaccio oltre ad un “pezzo” di cocaina pura ancora non preparata con il materiale da taglio, anch’esso sequestrato.