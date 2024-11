Il magistrato ha disposto l’autopsia sul corpo di Andrea Silvio Rocchetto, il giovane 28enne originario di Rende, morto a Bologna in circostanze ancora da chiarire. Il ragazzo, secondo quanto si è appreso, era ospite di alcuni amici in un appartamento di Via Zamboni, in una zona nella quale risiedono molti studenti universitari. La morte è sopraggiunta poco dopo le 17 di ieri pomeriggio 10 febbraio. Gli altri inquilini dell’abitazione hanno lanciato l’allarme al 118 quando si sono resi conto che il giovane aveva perso i sensi e non reagiva. I sanitari, giunti tempestivamente, hanno tentato di rianimarlo senza successo. Non è chiaro se Rocchetto, quando ha accusato il malore, fosse solo in casa. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Via Galliera per i rilievi del caso. Non ci sarebbero segni di violenza sul corpo della vittima, né in casa sarebbe stata trovata alcuna sostanza stupefacente. L'autopsia è in programma al Policlinico Sant'Orsola domani pomeriggio 12 febbraio.