Grande costernazione a Paravati, per la morte improvvisa di un giovane del luogo. Il 19enne risiedeva nella frazione di Mileto con la famiglia. Da qualche giorno presentava uno stato febbrile, ma nulla faceva presagire l’imminente tragedia. Fatto sta che le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate e il persistere di problemi respiratori ha fatto sì che i genitori allertassero prontamente il 118. All’arrivo dei sanitari il ragazzo sarebbe stato trovato già esanime. Inutile l’intervento dell’Unità mobile per cercare di rianimarlo e il successivo trasporto all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia.

Nel Pronto soccorso del nosocomio della città capoluogo, infatti, il 19enne sarebbe giunto già morto. Da quanto si apprende, lo sfortunato giovane combatteva da tempo con problematiche di natura cardiaca. Tuttavia, come da prassi in questo periodo di lotta al coronavirus, i medici hanno deciso di richiedere la sanificazione dell’Unità mobile di Primo soccorso utilizzata e di effettuare sulla vittima un tampone. Bisognerà attendere l’esito del prelievo, quindi, per avere certezze assolute sulle cause della morte.





LEGGI ANCHE: Coronavirus Calabria: contagi, decessi e guarigioni





La comunità parrocchiale di Santa Maria degli Angeli di Paravati, guidata da don Domenico Muscari, appresa la triste notizia, si stringe attorno alla famiglia del giovane: “In questo giorno così triste, con ancora più forza e intensità, siamo uniti nella preghiera. Gesù Risorto, il Signore della vita consoli – afferma la parrocchia – il cuore di chi soffre”.