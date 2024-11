Un cacciatore è rimasto ferito al femore questo pomeriggio durante una battuta di caccia al cinghiale, nelle campagne di Caulonia. Secondo quanto si è appreso il colpo sarebbe partito in maniera accidentale dall’arma di un suo amico. Il giovane ferito, C.M. le sue iniziali, è stato immediatamente trasferito all’ospedale di Locri. Dalle prime informazioni non verserebbe in pericolo di vita. Sull’episodio sono in corso indagini da parte dei carabinieri.