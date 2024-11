La vittima, secondo quanto fatto sapere dalle forze di polizia, avrebbe circa 30 anni. La tragedia è avvenuta in località San Nico di Corigliano Rossano

Auto killer travolge un uomo di origine pakistana e si dà alla fuga. È accaduto in serata in località San Nico di Corigliano-Rossano, area periferica del centro jonico. La vittima, nel momento in cui è stata investita, stava camminando lungo il bordo di una strada provinciale. La morte sarebbe stata istantanea.

La vittima, circa 30anni, secondo quanto affermato dalle forze di polizia, . Sul posto si sono recati i carabinieri del reparto territoriale, un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco.

I militari stanno lavorando al fine di reperire ogni indizio utile all’individuazione del pirata della strada, ma al momento ancora non si hanno notizie.