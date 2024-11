Il pm Donatella Donato ha dato mandato ai medici legali Silvio Berardo Cavalcanti e Vannio Vercillo di procedere con l'esame autoptico per chiarire le cause della morte di Ilaria Mirabelli, deceduta domenica pomeriggio a causa di un incidente stradale

Ieri a Cosenza è stata eseguita l'autopsia sul corpo della giovane Ilaria Mirabelli, prematuramente scomparsa domenica pomeriggio. La ragazza cosentina è rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto nei pressi di Lorica, mentre era in compagnia di un'altra persona, la quale non ha subito gravi conseguenze. La procura di Cosenza, nella persona del pubblico ministero Donatella Donato, ha disposto l'esame autoptico per chiarire alcuni punti oscuri del tragico evento. L'incarico è stato infatti affidato ai medici legali Silvio Berardo Cavalcanti e Vannio Vercillo.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social. Ilaria Mirabelli era conosciuta in città anche per la sua passione calcistica. Amava i colori del Cosenza calcio e verosimilmente domenica pomeriggio, dopo aver trascorso qualche ora in Sila, stava tornando a casa per vedere la partita dei Lupi contro il Mantova.

I familiari di Ilaria Mirabelli hanno nominato un consulente di parte, il medico legale Maurizio Chimenz, facendosi rappresentare come parte civile dall'avvocato Guido Siciliano. Nel frattempo, la procura di Cosenza prosegue negli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro stradale. Al momento il fascicolo è stato aperto contro ignoti.