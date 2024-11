«Stiamo cercando questo ragazzo è mio fratello. Si è smarrito da questa mattina nella zona di Sersale, in provincia di Catanzaro, a bordo di una Ford Fiesta colore grigio scuro». E’ l’appello che Elisa ha lanciato sui social manifestando grande preoccupazione per la scomparsa di Ferdinando Salvatore Caligiuri. Il giovane indossava i jeans e un giubbotto grigio, è stato avvistato l' ìultima volta dai Carabinieri di Sersale mentre si recava al Campo Sportivo di Cropani per incontrare degli agronomi. Chiunque lo avesse visto o sapesse qualcosa può contattare i Carabinieri o direttamente la famiglia al numero che la stessa ha fornito attraverso la pagina facebook della sorella di Ferdinando.