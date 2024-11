Un giovane di 25 anni, Luigi Fumarola, è scomparso da una decina di giorni dalla sua abitazione di Bisignano, dove viveva da solo, in località Mastro D’Alfio. L'ultimo a vederlo è stato il padre, mentre era in un bar. Il giovane, appassionato di pugilato, in quell'occasione indossava una t-shirt di colore blu, un paio di pantaloncini corti di jeans e scarpe da tennis rosse. Il ragazzo ha due grandi tatuaggi sulle braccia. La famiglia ha denunciato la scomparsa e ha messo a disposizione alcuni numeri di telefono per eventuali segnalazioni: 3791806268 e 3917735157.