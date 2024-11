L’agguato si consumò il 7 settembre scorso nel cuore della città. Due killer sarebbero giunti da Catanzaro per il delitto. Giovanni Tersigni morì in ospedale dopo ore di agonia

Questa mattina la Polizia di Stato ha arrestato quattro persone responsabili dell’omicidio di Giovanni Tersigni colpito, la sera del 7 settembre in piazza a Crotone, da diversi colpi di pistola. Si tratta di un soggetto calabrese, un cittadino bulgaro e due persone residenti in provincia di Catanzaro giunte in città in occasione dell’omicidio. I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in Questura alla presenza del Procuratore della Repubblica.

