In segno di lutto per la tragica morte dei quattro ragazzi rimasti coinvolti nell'incidente stradale di sabato notte sulla Statale 107, è stato rinviato a data da destinarsi il consiglio comunale di Cosenza in programma per questa mattina 7 ottobre.

Il rinvio è stato comunicato, sentiti il sindaco Mario Occhiuto e i consiglieri comunali, dal presidente del consiglio. «A seguito del grave lutto che ha colpito la città di Cosenza per il tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra il cinque e il sei ottobre che ha causato la scomparsa di quattro ragazzi della nostra comunità – si legge nella comunicazioneufficiale – la seduta del Consiglio comunale, convocata per oggi, così come la seduta di seconda convocazione prevista per domani, sono rinviate a data da destinarsi».