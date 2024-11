Eletto con 14 preferenze rispetto all'attuale procuratore capo di Reggio Calabria Federico Cafiero de Raho

È Giovanni Melillo il nuovo capo della procura di Napoli. Lo ha stabilito, votando a maggioranza, dopo una lunga discussione, il plenum del Csm. Andrà a dirigere la Procura più grande d'Italia, con 9 aggiunti e 97 sostituti. Ha prevalso per 14 voti a 9, con due astenuti, sul procuratore di Reggio Calabria, Federico Cafiero de Raho.



Foggiano di 57 anni, Melillo è stato prima pretore, poi pm e sostituto alla Dna. Ha ricoperto per lungo tempo il ruolo di procuratore aggiunto della città partenopea e nel 2014 il Ministro Orlando lo ha convocato al ministero dove è stato capo di gabinetto per tre anni. Il magistrato è poi tornato in ruolo a marzo ed è stato nominato sostituto procuratore generale di Roma. Melillo è stato in corsa anche per la procura di Milano, ma ritirò la sua candidatura prima del voto del Csm per Francesco Greco. (Ansa)