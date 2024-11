L'incidente si è verificato in località Montecovello. Sul posto i vigili del fuoco con il supporto di un'autogru

Alcune squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Catanzaro e del distaccamento volontario di Girifalco sono intervenute questa mattina per recuperare un autoarticolato il cui rimorchio, a causa del manto stradale viscido, è terminato in parte fuori dalla sede stradale. L'incidente si è verificato in località Montecovello a Girifalco nel catanzarese. I vigili del fuoco hanno riportato sulla carreggiata il mezzo grazie al supporto di autogru. Non si registrano danni o feriti.

l.c.