Sette consiglieri su dodici hanno presentato le loro dimissioni facendo cadere l’amministrazione comunale guidata da Mario Deonofrio

Girifalco (CZ) - Si è conclusa a Girifalco l’amministrazione comunale guidata da Mario Deonofrio. Sette consiglieri comunali su dodici hanno presentato, davanti al notaio, le loro dimissioni. I consiglieri, cinque di minoranza e due della maggioranza hanno, quindi, ridato la parola agli elettori. È da tempo, infatti che il comune di Girifalco era in crisi a causa di numerose polemiche che compromettevano la buona gestione amministrativa dell’ente.

“Si pone fine – ha affermato Roberto Iozzi senior – a una lunga agonia. Non era più tollerabile andare avanti senza produrre azioni concrete a beneficio della collettività. È giusto aprire una nuova fase della vita amministrativa dell'ente e dare spazio a chi, con la forza delle idee e della concertazione, sia in grado di mettere in campo azioni utili per la comunità girifalcese. Occorre dare nuova forza e dignità a un territorio che è sempre stato strategico in quest'area della Calabria ma che questa amministrazione comunale non è stata in grado di valorizzare in nessuna delle sue prerogative”.

“Un sindaco e un'amministrazione che non operano – ha concluso Iozzi senior – è giusto che vadano a casa. Si apre per Girifalco una nuova pagina che, mi auguro, sia completamente diversa da quella vissuta negli ultimi tempi”.