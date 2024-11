Un operaio è morto in una marmeria

A Girifalco, nel catanzarese, si è verificato un altro tragico incidente sul lavoro. Un operaio è morto in una marmeria.

Il lavoratore, per cause ancora sconosciute, è precipitato in un pozzo alto diversi metri. Nello stesso luogo, in passato, si era registrato un altro incidente mortale. Indagano i Carabinieri