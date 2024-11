L’uomo di 43 anni è stato fermato in via Migliaccio dai carabinieri e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida

Ieri sera a Girifalco nel catanzarese, militari della locale stazione carabinieri, hanno tratto in arresto Giovanni Procopio, di 43 anni, perché trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale, di circa 22 grammi di marijuana, suddivisa in otto dosi. Procopio era in via Migliaccio quando è stato fermato dalla pattuglia dell'arma impegnata in apposito servizio, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel corso dei festeggiamenti cittadini di fine anno. Su disposizione del pubblico ministero di turno, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo, previsto per la mattina del 2 gennaio.

l.c.